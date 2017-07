Seks av ti nordmenn mener gullklokkas tid er forbi

Undersøkelsen Randstad Workmonitor viser at sju av ti er enige i dette, mens andelen er 62 prosent blant de norske arbeidstakerne. Til sammen 25.000 ansatte i privat sektor i 33 land har deltatt i undersøkelsen.

Hver tredje arbeidstaker mener fenomenet livslangt ansettelsesforhold for lengst er borte. Samtidig mener hele 87 prosent – 86 prosent i Norge – at kontinuerlig læring er den viktigste måten å sikre at man forblir en attraktiv ansatt.

– Ingen utdanninger eller yrkesvalg gir lenger garanti for livslang ansettelse. De siste 20 årene har omstillingstakten i arbeidslivet gradvis økt ganske betydelig, og gjennomsnittlig ansettelsesforhold i privat sektor er nå på fem år. Konseptet med samme arbeidsgiver gjennom hele yrkeskarrieren har gått ut på dato for en stund siden. Ønsker du gullklokka, er det bedre å kjøpe den selv, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I den tradisjonelle ordningen får ansatte en gravert gullklokke som heder for 25 års tro tjeneste i bedriften.

(©NTB)