Forslag om distriktskvote på torsk til Øst-Finnmark på høring

Distriktskvoteordningen skal gjelde midlertidig for kvoteårene 2018 og 2019. Kvoten skal styre råstoff til fiskeforedlingsbedrifter i deler av Øst-Finnmark som trenger mer råstoff. Forslaget ble sendt på høring tirsdag.

– Regjeringen tar sikte på å innføre en distriktskvoteordning som skal bidra til å sikre fiskeforedlingsanlegg i små, næringssvake områder som Gamvik kommune. Vi ønsker blant annet å legge til rette for at det nye anlegget i Mehamn, Finnmark Fisk AS, skal ha større tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Ronny Berg.

Hensikten med distriktskvoter er at det skal legges til rette for tilførsel av råstoff til foredlingsindustrien i særlig fiskeriavhengige områder. Ordningen er hjemlet i havressursloven, som gir myndighetene adgang til å ta regionale hensyn når kvotene skal fordeles.

(©NTB)