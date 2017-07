Voldtektssiktet mann løslatt i Kongsvinger

– Saken har vært etterforsket hele dagen. Vi har gjennomført en del vitneavhør. Siktede løslates og det er gjort nå i kveld. Det var ikke noen grunn til å holde på ham, sier politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Søndag formiddag sperret politiet av et område i en park i Kongsvinger og satte opp et telt. Årsaken var at politiet startet etterforskning av en anmeldt voldtekt som skal ha skjedd natt til søndag.

En mann i 20-årene ble pågrepet og fikk status som siktet i saken. Mannen og jenta skal ifølge politiet ha kjent hverandre fra før.

– Det skal ikke være snakk om en overfallsvoldtekt, sa jourhavende jurist Bjørn Erik Pettersen til avisa Glåmdalen.

Det var et vitne som meldte fra om hendelsen. Søndag ettermiddag ble vitner og den siktede avhørt, men etterforskningslederen fant ikke grunn til å holde på den siktede 20-åringen. Ved 22-tiden søndag kveld ble han løslatt.

– Saken vil bli etterforsket videre på Kongsvinger, sier Dalsveen som ikke vil gå inn på hva vitnene har forklart i avhør.

