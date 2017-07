Over 2.300 liter alkohol beslaglagt ved grensa

Tre av beslagene ble gjort ved Svinesund lørdag. I to semitrailere fra Latvia og Litauen fant tollerne til sammen 540 liter øl og store mengder brennevin.

Senere samme dag oppdaget tollerne en polskregistrert varebil som kjørte over den gamle brua over Svinesund. To tollpatruljer kjørte etter bilen og fant den på en parkeringsplass nord for tollstasjonen.

– Bilen var låst, og sjåføren hadde stukket av. Tollerne avdekket 103 liter brennevin og 1.198 liter øl i varebilen, skriver Tollvesenet.

Søndag kveld gjorde tollerne et større beslag av vin, sprit og sigaretter i Sør-Trøndelag. Tollerne fulgte etter en bil som passerte grensen ved Vauldalen og stoppet den i Haltdalen sentrum, ifølge NRK.

– Vi fant drøyt 300 liter øl, 18 liter sprit og 1.800 sigaretter, sier seksjonssjef Unni Elisabeth Tronsmed på Vauldalen tollsted.

Sjåføren hadde en spesiell, men ærlig forklaring.

– Han sa at han hadde med litt tørstedrikk til gutta på jobb og at det skulle vare i tre måneder. Han sa han synes det er altfor dyrt å kjøpe alkohol i Norge. Det er jo en ærlig forklaring det, sier seksjonssjefen til kanalen.

«Tørstedrikken» ble beslaglagt, og saken er politianmeldt.

(©NTB)