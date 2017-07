Kraftig økning i antall jagerfly-utrykninger

Totalt rykket de to F-16-flyene som står i 24-timersberedskap for NATO, ut 20 ganger i hele fjor, og det har vært like mange såkalte scramblinger så langt i år, melder NRK.

Forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener økt NATO-aktivitet i de baltiske områdene er en sannsynlig årsak til den økte aktiviteten i luftrommet i Nord-Norge.

– Ser du verden fra Moskva, så betraktes hele Vest-Europa som ett strategisk område. Det som skjer i østersjøområdet, påvirker også russiske beslutninger og tilstedeværelse i nord, sier Godzimirski.

Han mener russerne den siste tiden har vist vilje til å høyere risiko i luften og at man har sett handlinger i luften grenser til det uforsvarlige.

– Sannsynligvis har toppledelsen i Russland gitt beskjed om at man skal tørre å ta større sjanser for å vise russiske holdninger og tilstedeværelse, sier han.

