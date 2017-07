Frp-politiker vil nekte stønad til arbeidsledige flyktninger som flytter til Oslo

En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.

Den trenden ønsker Frps Keshvari å snu.

– Det er verken ønskelig eller logisk at mennesker som får opphold i Norge, skal bosette seg i det dyreste stedet i hele landet og forvente at skattebetalerne skal finansiere det, når vi vet at kostnadene er lavere i distriktene, og mulighetene ikke minst for å bli integrert er høyere når konsentrasjonen av innvandrere er lavere, sier Keshvari til TV 2.

Han varsler at Oslo Frp vil komme med et konkret forslag til regelendring i høst.

Arbeiderpartiets (Ap) Jan Bøhler er enig i at innvandringen til hovedstaden bør begrenses.

– Jeg er opptatt av at flest mulig skal bli boende rundt i landet, og ikke bare samle seg i noen bydeler i Oslo. Så hvis forslaget er reelt, så er det klart at jeg gjerne vil se på det, sier Bøhler til TV 2.

