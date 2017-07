Fire av ti arbeidsgivere ansetter sommervikarer under ulovlige forhold

Andelen arbeidsplasser som på en eller annen måte lar sine sommervikarer jobbe under ulovlige forhold, har økt fra 36,5 prosent i fjor til 40,2 prosent i år. Det kommer fram etter rundt 7.000 uanmeldte besøk som LOs sommerpatrulje har vært på i år.

Sommerpatruljen undersøker hvert år om unge sommervikarer ved bedriftene er jobber i henhold til lovverket, noe som ofte viser ikke å være tilfelle. I år skaper et stramt arbeidsmarked bedre grobunn for lovbrudd, mener ungdomsrådsgiver Pål Henriksen Spjelkavik i LO.

– Med en skyhøy ungdomsledighet tar ungdom oftere til takke med en del ymse arbeidsvilkår for i det hele tatt å få seg jobb. Vi er likevel svært glade for at de fleste arbeidsgivere er seriøse, og opptatte av å gi unge en god inngang i arbeidslivet, sier Spjelkavik.

En årsak til at omfanget har økt i år, er at LO nå også registrer brudd påbudet om verneombud – som er det vanligste bruddet sommerpatruljen avdekker. LO fant også flere brudd på pausebestemmelser, overtidsregler, arbeidstid, arbeidskontrakt og overvåking. 11,9 prosent gjaldt brudd på arbeidstiden, ifølge NRK.

Omfanget av lovbrudd øker mest i Aust-Agder (+53,6 prosent), Vest-Agder (+59,3), Hordaland (+41,2) og Møre og Romsdal (+29,8).

(©NTB)