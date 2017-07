36-åringen anker dommen i Søndre Land-saken

36-åringen ble dømt til 20 års fengsel, mens de to andre fikk dommer på 19 år.

36-åringen som begikk drapshandlingen, har erkjent straffskyld, men har benektet at drapet var planlagt. Han utpekes i dommen som hovedmannen, og anker nå straffen.

– Dommen er allerede anket fordi vi mener at det er snakk om et forsettlig drap. Retten har kommet til at det var planlagt, noe vi mener det ikke var, sier mannens forsvarer, Per Espen Eid, til NRK.

Med overlegg

Ifølge domsslutningen ble drapet begått med overlegg av alle tre tiltalte, noe som virket skjerpende på straffeutmålingen. Det samme gjelder lidelsene retten mener de tre påførte den avdøde. Nils Olav Bakken ble knivstukket flere ganger og sparket i hodet, og ble påtent mens han fortsatt levde.

– Retten ser det slik at drapet nærmest var en ren henrettelse, heter det i dommen.

36-åringen har fått strafferabatt fordi han tilsto drapet, mens retten mener det ikke er noen formildende omstendigheter for kvinnen og hennes sønn.

Mor og sønn medvirket til drap

Mor og sønn nektet straffskyld under rettssaken i Gjøvik tingrett. Påstanden for alle tre tiltalte var 20 års fengsel, og retten, ved tingrettsdommer Helle Rolstad, var enig med påtalemyndigheten om at de to medvirket til drapet.

– Retten finner at disse momentene samlet må medføre at han får en noe strengere straff enn de to andre tiltalte. De har imidlertid medvirket i så stor grad at det ikke kan bli tale om noen stor forskjell i utmålingen av straffen, skriver Rolstad.

Hevnmotiv

Ifølge dommen ligger det et hevnmotiv bak drapshandlingen. Ifølge de tre tiltalte oppsøkte de den avdøde for å konfrontere han med et angivelig overgrep mot et familiemedlem.

Nils Olav Bakken (49) fra Dokka i Nordre Land ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland lørdag 3. september i fjor.

Alle de tre tiltalte må betale et oppreisningskrav til Bakkens bror og søster for begravelsen, men frifinnes for oppreisningskrav til de to.