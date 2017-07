To personer sprayet med pepperspray i masseslagsmål i Oslo

De første meldingene som kom inn til politiet, gikk ut på at det var et kraftig slagsmål mellom et større antall personer, og at det skulle ha blitt brukt pepperspray eller gass.

Politiet meldte om masseslagsmålet på Twitter klokken 21.30. Snaut ti minutter senere kom oppdateringen om at politiet hadde kontroll, og at en person måtte behandles av ambulansepersonell på stedet.

Ifølge politiet ble to personer sprayet med pepperspray, mens en ble påført andre skader. En person er pågrepet, siktet for kroppskrenkelse og bruk av pepperspray.

