To menn skal ha svømt i land etter at båt kjørte på påle i Kristiansand

Politiet fikk melding om at en båt hadde kjørt på en påle i underkant av 100 meter fra land klokken 2.03. Båteieren ble tatt hånd om i båten, og han opplyste at to menn hadde svømt i land.

– Båteieren sier at han hadde plukket opp de to for å kjøre dem videre til et annet sted, og at han kun kjenner fornavnene deres, sier operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt til NTB.

En redningsskøyte, en lettbåt fra kystvakten, dykkere fra brannvesenet og en politibåt ble satt inn i søket etter de to. Etter tre timer ble søket avsluttet. Politiet regner med at mennene kom seg til land, og ber dem ta kontakt.

Mannen i båten og eventuelle vitner skal avhøres, opplyser Ugland. Det er tatt rutinemessig blodprøve av båteieren. Han ble sendt til sykehus for en sjekk og er uskadd. Politiet vet ikke om det var båteieren som førte båten da den traff pålen.

