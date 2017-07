Tiåring krasjet moped med beruset far bakpå

Gutten hadde stukket av da politiet kom til kjøpesenteret CC i Drammen søndag ettermiddag. Det viste seg at den første meldingen om at en gutt på sykkel hadde krasjet inn i en parkert bil, ikke stemte, men at det var en moped gutten hadde kjørt, skriver VG.

– I tillegg satt en godt beruset mann på. Det viste seg å være guttens far, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt.

Mannen ble tatt inn til politiet for prøvetaking, men gutten ble ikke funnet. Ingen skal ha kommet til skade i sammenstøtet, og det ble bare materielle skader på bilen. Alt tyder på at mopeden far og sønn kjørte, var lånt.

– Vi ønsker å snakke med gutten og forsikre oss om at han har det bra. Han er sikkert engstelig og skremt over det som skjedde, sier operasjonslederen, som sier de har sendt en bekymringsmelding til barnevernet om saken.

Faren er av utenlandsk opprinnelse, og politiet har arbeidet med å skaffe tolk for å kunne gjennomføre et avhør av mannen.

