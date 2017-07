Ny test kan gi svar på når man får Alzheimers

Professor Ole A. Andreassen ved Universitetet i Oslo har vært med på å utvikle testen, skriver NRK. Han sier at alle mennesker får sykdommen om man bare blir gammel nok. Han påpeker at det vil ta tid før testen blir tatt bruk i Norge.

Alzheimers er den vanligste formen for demens. Ifølge Andreassen er testen basert på at spesielle genvarianter avgjør når sykdommen utvikler seg. Det viser seg at sykdommen utvikler seg over en periode på 20 år. Testen kan ganske nøyaktig fortelle når sykdommen bryter ut.

– Det kan være viktig for den enkelte å vite om dette, slik at en kan planlegge alderdommen bedre, og eventuelt endre livsstil som kan forsinke utbruddet, sier han.

Testen gir håp for å finne effektiv medisin mot Alzheimers. Andreassen påpeker at muligens har dagens behandling startet allerede når det er for sent. Generalsekretær i Folkehelsen, Lisbet Rugtvedt, har stor tro på testen.

– Nå kan vi ha håp om at det blir mulig å utvikle medisiner, sier hun.

Forskningen er et samarbeid mellom Norment (Norsk senter for forskning på mentale sykdommer) ved Universitetet i Oslo og Center for Translational Imaging and Precision Medicine ved University of California i San Diego.

