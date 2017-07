Leteaksjon etter at en båt kjørte på en påle i Kristiansand 

Politiet fikk melding om ulykken klokken 2.03.

– Én person er tatt hånd om i båten. Han opplyser at to personer skal ha svømt i land etter ulykken, melder politiet i Agder på Twitter.

Politiet leter etter disse to personene.

– Det er nå uvisst om disse to har kommet seg i land. Det pågår søk i sjøen med redningsressurser samt søk på og ved land.

Politiet sier til NTBs journalist på stedet at båten hadde kjørt på en påle. Politiet jobber med å få bekreftet om de to som ikke er gjort rede for, har kommet seg trygt i land.

