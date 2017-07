Brannvesenet håper på å få slukket barkebrannen i Larvik på mandag

– Regnet som kom i natt, var til lite hjelp mot selve brannen. Det hjelper mest for området rundt som får gnister, sier leder for beredskap i Larvik brannvesen, Jan Olav Vagle, til NTB.

Søndag fortsetter brannvesenet arbeidet med brannen med uforminsket styrke. Tolv personer fra brannvesenet og Sivilforsvaret har rullet ut over åtte kilometer med brannslanger for å komme til på brannen i barkanlegget på Sky i Larvik.

– Vi sliter med å få slukket det, for det er så store hauger som brenner, sier Vagle.

Det har brent gjennom hele natten, og barkhaugene som opprinnelig var seks meter høye, har krympet til fire meter. Fortsatt er barken så kompakt at det er vanskelig for vannet å komme til. Søndag skal brannvesenet i gang med gravemaskiner for å spre barken, og Vagle regner med at brannen blir slukket på mandag.

Trygt, men utrivelig

Vindretningen gjorde at politiet lørdag ettermiddag gikk fra dør til dør til beboere nordøst for anlegget i Skiensveien og ba dem om å evakuere, samt lukke dører, vinduer og ventiler for å skjerme seg mot røyk.

– De fleste er tilbake i boligene sine nå, men det er ikke noe trivelig miljø å bo i nå, sier Vagle.

Folk i store deler av indre Vestfold vil kunne merke den kraftige røykutviklingen fra brannen. Det er synlig røyk og flammer fra E18 i dag også, sier Vagle, men det er ikke spredningsfare. Lørdag ba Vestfold interkommunale brannvesen naboer om å være på vakt mot glør som spres med vinden.

– Faren fra glør er noe mindre nå, men vi følger godt med på områdene rundt, beroliger Vagle søndag.

Ulmebrann

Vestviken 110-sentral sa til NTB at det startet som en selvantent ulmebrann i barken, og at det ikke var snakk om åpne flammer da brannvesenet først kom til stedet. Det ble blant annet tatt i bruk en lift, slik at brannmannskapene kunne spyle vann rett ned på arnestedet.

Lørdag kveld gikk også et brannhelikopter i skytteltrafikk med 3.000 liter vann om gangen for å delta slukkingen.

Det var forbipasserende som så røyken og meldte fra om brannen. Brannvesenet meldte om brannen på Twitter klokken 13.12.

