Foreløpig USA-ja for Norwegians britiske datterselskap

Tillatelsen kommer ett år etter at selskapet fikk avslag på sin opprinnelige søknad, melder E24.

– Det amerikanske transportdepartementet har besluttet å gi Norwegians britiske datterselskap, Norwegian Air UK, midlertidig tillatelse til å fly til og fra USA. Dette innebærer at selskapet kan utnytte langdistanseflåten mer effektivt ved å bruke samme fly til destinasjoner i USA, Singapore og Sør-Amerika, sier Norwegians kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til E24.

I en pressemelding sier Norwegian-sjefen Bjørn Kjos at dette er et positivt steg for å kunne tilby millioner av passasjerer nye ruter til lavere priser.

– Vi ser fram til den endelige beslutningen om at Norwegian UK får tillatelse til å fly til USA, sier Kjos.

Norwegian flyr i dag til og fra USA både med sitt norske og irske selskap.

– Nå kan vi gjøre det samme med det britiske. Norwegian-konsernet bygger en global virksomhet, og da er det avgjørende å skaffe rettigheter til å fly ruter over hele verden, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian flyr i dag i alt 5,2 millioner britiske passasjerer årlig fra London Gatwick, Edinburgh, Belfast, Birmingham og Manchester til 50 ulike destinasjoner. På London Gatwick er Norwegian det tredje største flyselskapet, går det fram av pressemeldingen.

(©NTB)