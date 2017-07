Arbeidstilsynet bekymret over andelen dødsfall blant utenlandske arbeidere 

Ifølge Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall 2016 er antallet det laveste på 40 år. Men blant utenlandske arbeidstakere er andelen av det totale antallet høyere. Seem sier Arbeidstilsynet er bekymret over tallene. Forbundsleder i LO-forbundet EL og IT, Jan Olav Andersen, sier til Klassekampen at det er grunn til uro.

– Dette er absolutt ikke tilfeldig, og det er helt uakseptabelt at det er farligere for utenlandske arbeidstakere enn norske. Slik skal det ikke være, men det viser seg at det er det, sier han.

Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utenlandske arbeidstakere. Det tilsvarer 40 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall. Andersen mener det er hovedsakelig to grunner.

– En årsak er at de utenlandske arbeidstakerne står utenfor det organiserte arbeidslivet. Frykten for å miste jobben hvis man varsler, er nok et element. Det andre er at en god del av de utenlandske arbeidstakerne er her via bedrifter som er useriøse.

Arbeidstilsynet har nå satt i gang en intern analyserapport for å få svar på bakgrunnen for disse tallene.

