Statoil får to nye letelisenser i havet utenfor Surinam

I den ene blokken, blokk 59, har Statoil, operatøren ExxonMobil og Hess fått tildelt eierandeler på 33,33 prosent hver. I blokk 60 er det Statoil som er operatør, med en andel på 100 prosent.

Ifølge Statoil ble lisensene tildelt gjennom Surinams såkalte åpne dørs politikk, og produksjonsdelingsavtaler er forhandlet fram med det nasjonale oljeselskapet Staatsolie MaatschappIij Suriname N.V.

– Disse tildelingene fører til at Statoils leteposisjon i havet utenfor Surinam blir ytterligere styrket. Dette er et uutforsket område med høyt potensial, som følger en trend med nylige funn. Dette er i tråd med vår globale letestrategi, som innebærer å gå tidlig inn i bassenger med høyt letepotensial, sier Statoils letedirektør for den sørlige halvkule, Nick Maden.

(©NTB)