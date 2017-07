Slik blir bær- og grønnsakssommeren

Direktoratet skriver på sine nettsider at det er litt for lite norske bær på markedet på grunn av lave leveranser. Om et par uker er det ventet at det vil strømme mer jordbær- og bringebær ut til kundene.

På grønnsaksfronten står det derimot bedre til, spesielt når det gjelder purre.

– Ny norsk purre kommer for fullt nå, og leveransene øker kraftig kommende uke. Det er flott norsk vårløk å få tak i i butikkene. Ny norsk gul og rød løk er på trappene. Det høstes og pakkes i bunt nå, skriver direktoratet.

En spesiell trend for årets sommer er at andre grønnsaker enn de tradisjonelle salatvariantene selger godt i butikkene. Dette forklares med at dårlig vær kan ha ført til at folk griller mindre enn normalt.

– Hvitkål er en av de grønnsakene som har et veldig godt salg og selger over planlagt volum. Kålen holder en god kvalitet. Det er også et ekstremt godt salg av blomkål, og veldig bra kvalitet på varene. Omsetningen av brokkoli går bra, men det har vært litt lite vare tilgjengelig. Det er forventet en bedre balanse når leveransene fra Toten øker.

Det er tomt for pastinakk, så her må vi vente på høsten, skriver direktoratet. For øvrig er det ventet en prisnedgang på gulrøtter fra neste uke og det rapporteres om litt tregt salg av norske poteter,

–Dette kan delvis skyldes importpoteter. Kanskje lager vi heller ikke så mye potetsalat som vi pleier, spør artikkelen retorisk.

