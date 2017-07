Norsk PEN ut mot regjeringens taushet rundt Liu Xiaobo

– Den norske regjerings håndtering av "fredsavtalen" til Kina og Liu Xiaobos livssituasjon og helse fremstår med pinlig unnfallenhet, sier Nygaard til ABC Nyheter.

Den kinesiske fredsprisvinneren døde torsdag av leverkreft. Mens flere land har kritisert Kina for behandlingen av Liu Xiaobo, har den norske regjeringen forholdt seg meget taus. Nygaard sier at det ikke er første gang regjeringen har fryktet kinesernes vrede og viser til da Dalai Lama kom til Norge i 2014.

– Heller ikke Dalai Lama ville regjeringen møte i frykt for konsekvenser. Angst for pekuniær og politisk ufred ser vi også i forhold til stormakten USA. Snowden-saken ble et eksempel på politisk farse og på hvilke verdier vårt regime setter først, fortsetter han.

– Vi ser et mønster. Slike prioriteringer setter frie ytringer og liv i fare, sier Nygaard. Norsk PEN er en litterær forening og kampforening for forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet.

Flere kommentatorer har også uttrykt seg kritisk til regjeringens taushet. Blant dem er Minerva-kommentator Jan Arild Snoen som mente at regjeringen valgte laksen foran Liu Xiaobo.

