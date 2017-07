Nordmenn beskyttes fortsatt mot farlig stoff

Norge innførte forbudet mot forbrukerprodukter og tekstiler som inneholder perfluorert oktansyre (PFOA) i 2014. Forbrukerrådet uttrykte blant annet sterk bekymring for at stoffet kan skade forplantningsevnen og være kreftfremkallende.

EFTAs kontrollorgan ESA tok Norge til domstolen fordi man mente at Norge ikke har anledning til å innføre et ensidig forbud. ESA pekte på at Norge må respektere EUs kjemikalieregelverk REACH, og at et ensidig forbud kan undergrave det internasjonale samarbeidet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter.

REACH-forordningen fastsetter en prosedyre for hvordan kjemiske stoffer som utgjør en uakseptabel risiko, skal reguleres. Etter ESAs syn innebærer dette at Norge ikke kan innføre et forbud alene. Overvåkingsorganet har tidligere sendt to advarsler til Norge.

Nå har EFTA-domstolen forkastet søksmålet. Domstolen har blant annet kommet fram til at EØS-land må kunne innføre nasjonale tiltak om stoffer når stoffene ennå ikke har vært gjenstand for en endelig avgjørelse etter REACH-forordningens framgangsmåte for begrensninger.

(©NTB)