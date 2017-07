Machine Gun Kelly har vedtatt cannabis-bot

Ifølge leder Knut Erik Ågrav på etterforskningsseksjonen ved Tønsberg politistasjon er saken avsluttet fra deres side.

– Han er blitt avhørt, har erkjent forholdet og har vedtatt et forelegg på 5.000 kroner, sier Ågrav til NTB.

Boten ble vedtatt på stedet natt til fredag, ifølge politiet.

På Instagram skriver den amerikanske rapperen at han ble pågrepet og fengslet, noe politiet ikke har gitt noen opplysninger om. Machine Gun Kelly har lagt ut et bilde av seg selv i det som tilsynelatende er norske omgivelser og skriver følgende:

– Kunne ikke ha valgt et vakrere sted å bli arrestert på. Bortsett det med fengselet, var dette en flott dag. Takk, Norge.

Machine Gun Kelly, som opprinnelig heter Colson Baker, har fått mye kritikk for opptrinnet på Slottsfjell-festivalen. Ifølge VG ba han om å få marihuana fra scenen, før han forsvant og kom tilbake med en joint.

– Fuck yes, Norway! Vi har roser og weed, to av de beste plantene skapt på planeten jorden. Jeg røyker weed på et fjell i Norge og ser på et vann, mann, sa 27-åringen etter han skal ha fått en joint fra publikum.

Ifølge politiet er Colson en av 13 personer som så langt er tatt for bruk og besittelse av narkotika på Slottsfjell-festivalen. Ti av dem har vedtatt forelegget, mens tre har klaget på størrelsen på boten.

