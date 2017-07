Kvinne og mann siktet etter mistenkelig dødsfall i Steinkjer

– De to personene er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 281 – for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. De to pågrepne, en mann og en dame, er bosatt i Steinkjer, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding fredag ettermiddag.

Politiet har startet etterforskning og har i løpet av dagen gjennomført taktiske og tekniske undersøkelser i huset der den døde kvinnen ble funnet. Det var AMK som meldte fra om en livløs person på adressen. Da politiet kom til stedet, ble det gjennomført livreddende førstehjelp, men kvinnen ble etter hvert erklært død på stedet.

Kvinnen ble obdusert fredag ettermiddag. De to pågrepne vil inntil videre bli sittende i politiarrest fram til det blir avgjort hva som skal skje videre.

Rusmiljø

En av de pågrepne ble avhørt i løpet av formiddagen, men politiet ønsker ikke å si noe om hva som kom fram i avhøret.

De siktede ble pågrepet på et annet sted enn i boligen der kvinnen ble funnet. Begge tilhører samme rusmiljø som den avdøde kvinnen,

Boligen hvor kvinnen ble funnet død, ligger i utkanten av Steinkjer sentrum. Det bor flere personer i boligen, skriver Trønder-Avisa. Det skal være to kvinner og en mann som har tilhold i boligen.

– Vi fikk meldingen klokken 5 fredag morgen. Denne kom fra personer på stedet, sier etterforskningsleder Leif Gundersen til avisen.

Nekter straffskyld

Advokat Eli Anne Krystad er oppnevnt som forsvarer for den pågrepne mannen. Etter et kort avhør fredag, vil politiet gjennomføre et nytt avhør med mannen lørdag.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter politiets siktelse. Han har forklart det han vet om saken, sier Krystad til NTB.

Til Adresseavisen opplyser advokat Anders Kjøren, som representerer kvinnen, at også hun avviser å ha noe med saken å gjøre.

– Hun nekter straffskyld, sier Kjøren.

Ifølge politiet er det en relasjon mellom avdøde og de to siktede, men de ønsker foreløpig ikke å si noe mer om dette.