Familie påklager henlagt politiskudd til Riksadvokaten

Den 35 år gamle familiefaren døde av skadene han ble påført etter å ha blitt skutt i ryggen av politiet 27. november i fjor. Mannen hadde selv løsnet et haglskudd mot politiet under politijakten som endte på Gartnerløkka i Kristiansand. Politiet løsnet 17 skudd, og ett av dem traff mannen i ryggen og førte til så store skader at mannen døde på sykehus.

Spesialenheten henla i juni sakene mot to politimenn som intet straffbart forhold anses bevist. Det ble konkludert med at betjentene handlet i nødverge.

Nå vil familien til den døde mannen påklage avgjørelsen til Riksadvokaten, opplyser familiens bistandsadvokat Frode Sulland til TV 2. Familien opplever henleggelsen som urettferdig og har vanskelig for å forstå at det skulle være nødvendig å ta et liv i den aktuelle situasjonen.

– Han var på vei bort og ble truffet i ryggen. De kunne forsøkt å rope, skyte varselskudd, skyte mot 35-åringens bil eller forsøkt å skyte mot mindre utsatte steder på kroppen. Her mener vi at det finnes en rekke handlingsalternativer, sier Sulland.

Det var natt til 27. november i fjor politiet ble varslet av en veiarbeider som hadde påtruffet en mann som han sa hadde vist ham en rifle og advart om at noe grusomt kom til å skje.

Politiet fulgte etter bilen til mannen inn på en bensinstasjon. Der gikk han ut av bilen og avfyrte et skudd mot politiet før han kjørte av gårde.

Deretter påtraff en patrulje mannen i en rundkjøring. Da gikk mannen nok en gang ut av bilen og var bevæpnet. Betjentene så seg nødt til å skyte mot mannen med den følge at han ble truffet i ryggen.

