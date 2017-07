Norwegian-stup på positiv børsdag

Av de mest omsatte selskapene var både DNB og Norsk Hydro med på å løfte børsen med en oppgang på 1 prosent. Norwegian-aksjen var nest mest omsatt torsdag, men falt hele 14,92 prosent. Også børslokomotivet Statoil slet, og måtte tåle et fall på 0,57 prosent.

De øvrige selskapene på omsetningstoppen gikk i pluss, blant annet Telenor og Storebrand med henholdsvis 2,74 og 2,16 prosent.

På de europeiske børsene var det små utslag torsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris steg henholdsvis 0,11 og 0,32 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London falt marginale 0,06 prosent.

Oljeprisen var på vei opp torsdag ettermiddag. Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje omsatt for 48,47 dollar fatet, mens amerikansk lettolje gikk for 46,14 dollar.

