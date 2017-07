Norwegian-aksjen fikk juling på børsen

– Jeg kan ikke garantere at det ikke blir flere kanselleringer framover, blant annet fordi det kan bli streik, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til NTB.

Da Kjos torsdag la fram resultatet fra andre kvartal, kunne han heller ikke love at flyselskapet til enhver tid vil kunne stille med nok piloter.

Ved en eventuell streik kan piloter for eksempel måtte fly så langt at det kommer i konflikt med krav om hviletid.

– Hvis det blir som forrige gang, da flygelederne streiket, fører det til at piloter må fly så lange rutinger at de flyr seg ut på tid. Dermed kan de ikke fly det programmet de er satt opp på, og vi må kansellere.

I vår og tidligere i sommer hadde Norwegian en rekke innstillinger grunnet pilotmangel. Hundrevis av passasjerer ble rammet. Kjos innrømmer at flyselskapet kan bli bedre.

– Vi tok jo høyde for noen forsinkelser i sommer, men ikke så mange. Vi kan alltid bli flinkere på alt.

Norwegian-aksjen sank

Overskuddet før skatt ble på 861 millioner kroner for andre kvartal i år. Resultatet er lavere enn for samme periode i fjor.

Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.

– Vi ser imidlertid positivt på utviklingen framover, både i form av billettsalg og forsalg de nærmeste månedene og nye rutelanseringer, sier Kjos.

Analytiker i DNB Markets Ole Martin Westgaard deler ikke konsernsjefens entusiasme.

«Vi anser dette som en negativ rapport for Norwegian Air Shuttle, med betydelig svakere resultater og svakere guiding», skriver Westgaard.

Norwegian-aksjen gikk betydelig ned etter at resultatet var lagt fram. Da de første aksjene i Norwegian ble omsatt like etter klokken ni, var aksjen ned 9,9 prosent. Da aksjehandelen var avsluttet for dagen, hadde aksjen falt hele 14,92 prosent.

– Meningsløst å tro at vi gambler

Forrige uke rettet Forbrukerrådet en advarende pekefinger mot flyselskapet etter mange kanselleringer.

– Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging, men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling med kundenes velvilje, uttalte forbrukerdirektør Randi Flesland.

Kjos mener Flesland ikke treffer blink med kritikken.

– Det er jo helt feil. Det er helt meningsløst å tro at vi gambler med passasjernes godvilje. Det ville vi jo aldri gjøre.

Selskapet ligger langt foran andre flyselskaper når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet. Ifølge passasjerene svikter de på drift, informasjon og kundeservice.

– Vi har et program i gang for å oppgradere kundeservice, men vi er ikke gode nok, sier Kjos.

På tross av mange klager var Norwegian det norske flyselskapet som hadde færrest innstillinger i juni, både i antall og prosent, ifølge en oversikt NRK har fått fra Avinor.

Siden Norwegian ikke har samarbeidsavtaler med andre flyselskaper, blir konsekvensen av å kansellere et fly ofte større for passasjerene.

(©NTB)