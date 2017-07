Norge er i mål med asylkvotene 

Så langt er 1.495 asylsøkere blitt overført til Norge gjennom den såkalte relokaliseringsordningen. Av disse kommer 815 fra Italia og 680 fra Hellas. Det viser en oversikt som ble lagt fram av EU tirsdag denne uka.

Men allerede torsdag kommer en ny overføring. Norge vil da komme opp i 1.503 asylsøkere, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Senere skal Norge ta imot ytterligere sju asylsøkere, slik at det totale antallet kommer opp i 1.510.

Norge er ikke best i klassen i Europa, men ligger helt i toppsjiktet. To andre land er i mål med sin kvote. Det er Liechtenstein, som har tatt imot ti asylsøkere, og Malta, som har tatt imot 137 asylsøkere.

Hos andre står det dårligere til. Flere sentraleuropeiske land har strittet kraftig imot kvoteordningen. Tre land – Polen, Ungarn og Østerrike – har ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen.

EUs opprinnelige mål var å relokalisere 160.000 asylsøkere for å avlaste hardt pressede Hellas og Italia. Programmet skulle gå over to år – fram til september denne høsten.

Så langt er bare 29.000 asylsøkere relokalisert, og EU har allerede kraftig nedjustert ambisjonsnivået. Det ventes at innsatsen vil fortsette etter september.

