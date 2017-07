Lavere resultat for Norwegian 

I andre kvartal 2016 hadde selskapet til sammenligning et overskudd før skatt på 930 millioner kroner.

Ifølge selskapet skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften. Fyllingsgraden for kvartalet er på 88 prosent, som er en kraftig økning fra i fjor.

Til sammen 8,6 millioner passasjer fløy med Norwegian i andre kvartal 2017, som er en økning på 12 prosent sammenlignet med i fjor.

– Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet. Vi ser imidlertid positivt på utviklingen framover, både i form av billettsalg og forsalg de nærmeste månedene og nye rutelanseringer, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Det norske lavprisselskapet har andre kvartal 2017 en omsetning på 7,77 milliarder kroner. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med andre kvartal 2016. På samme tid i fjor hadde selskapet en omsetning på 6,6 milliarder kroner.

Norwegian Air Shuttle har et driftsresultat på minus 862.9 millioner kroner for andre kvartal 2017. Tallene fra samme periode i fjor viser at selskapet gikk 1,0 milliarder i overskudd.

