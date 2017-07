Tidligere bistandstopper tar oppgjør med pengebruken

Bistandsbudsjettet var i fjor på nesten 37 milliarder kroner, men bare 4,7 milliarder av dette gikk via NORAD, etaten som i sin tid ble opprettet for å forvalte norsk bistand, påpeker de to i en kronikk i Aftenposten.

En ganske stor del av NORADs budsjett gikk i tillegg til det såkalte Olje for Utvikling-programmet, som styres av et utenforstående råd av departementer og direktorater.

– Er debatten om bruk av bistandsmidlene blitt borte fordi mange involverte har en personlig interesse av virksomheten, spør Vraalsen og Grimstad.

– Eller det er blitt en plass hvor politikere kan få gjort ting de ellers ikke ville hatt penger til, uten spørsmål og uten offentlig resultatvurdering, fortsetter de.

Brukes i Norge

Tom Vraalsen var bistandsminister i 1989–90 og kan se tilbake på en lang karriere som diplomat, blant annet som ambassadør i FN, Washington og London, og som FNs spesialutsending for Sudan. Per Ø. Grimstad var direktør i NORAD fra 1988 til 1996 og har vært norsk ambassadør i Sør-Afrika og statssekretær i Næringsdepartementet.

6,7 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet gikk i fjor til kommunale flyktningmottak og tiltak for innvandrere i Norge, blant annet i form av støtte til andre departementer, påpeker Vraalsen og Grimstad.

– Bistand bør ikke være et fristed der politikere kan bruke store penger på det som passer dem, mener de.

Fristed for politikere

De to mener at det er på høy tid å løfte det som ikke er reell bistand ut fra bistandsbudsjettet og i stedet få "et reelt budsjett med konkrete prosjekter med praktisk nytteverdi for mennesker i verdens fattige land".

– Det er på tide at vi tar dette området på alvor og får en bevisst holdning til hva vi skal bruke våre ressurser til i en verden som sårt trenger assistanse for de fattigste, skriver de to i kronikken.

– Vi bør ikke la bistand være et fristed for politikere og administrasjon til å bruke store penger på det som passer dem, og i øyeblikket, mener Vraalsen og Grimstad.

