Gode tall for DNB

Før skatt (EBIT) var resultatet på 6,8 milliarder kroner, mot 5,7 milliarder i samme periode i fjor. Ifølge banken skyldes økningen en kombinasjon av høyere inntekter og lavere nedskrivninger på utlån.

– Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele «fjøla». Det ser vi på som en stor tillitserklæring. I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyd med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke i en pressemelding.

Frykter ikke tap på boliglån

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 597 millioner kroner i andre kvartal, markant ned fra 2.321 millioner i tilsvarende kvartal i 2016. Ifølge banken skyldes bedringen vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping. De fleste misligholdte lånene ligger innenfor de samme sektorene. Så langt ser banken ingen smitteeffekt til andre næringer.

– Vi er heller ikke bekymret for at vi skal få tap på boliglån. Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på. Det er positivt med en normalisering av boligmarkedet etter flere år med en prisvekst som ikke er bærekraftig, sier Bjerke.

Økte renteinntekter

Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 7 prosent.

Regnskapet viser også en økning i netto renteinntekter på 487 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Høyere volumer på både utlån og innskudd er den viktigste forklaringen, i tillegg til lavere finansieringskostnader, opplyser banken.

