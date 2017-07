En person er død etter knivstikking på Grefsen i Oslo

– Vi holder på med taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Vi kan ikke si noe mer per nå, sier vaktleder Mona Nordby i Kriminalvakta i Oslo til NTB. Det ble først meldt at det var snakk om at den avdøde er en mann, men Nordby vil ikke bekrefte kjønnet på den døde.

– Per nå vil vi ikke bekrefte eller avkrefte om den avdøde er en mann. Dette vil det komme mer om i pressemeldingen onsdag, sier hun.

Leiligheten ligger i Kjelsåsveien på Grefsen, får NTB opplyst ved operasjonssentralen i Oslo politidistrikt.

–Vi har en formening om hva som kan ha skjedd, sier Nordby til VG.

Politiet fikk melding om drapet klokken 23.32 tirsdag kveld.

