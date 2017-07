Avinor garanterer parkeringsplasser på Oslo lufthavn

Parkeringskapasiteten ved Oslo lufthavn nærmet seg sprengt forrige uke, og Avinor gikk ut med advarsler og anbefalte de reisende om å bruke kollektivtransport eller forhåndsbestille parkering på nett.

– Vi kan igjen garantere parkeringsplass til alle som ønsker å parkere på Oslo lufthavn i forbindelse med sin reise, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse A. Vangstein i Avinor.

En av årsakene er at folk har fulgt oppfordringen om å bruke kollektivtransport og bestille plass på forhånd.

– Vi har sett en økning i forhåndsbestillinger, noe som gjør det lettere for oss å forutse hvor mange biler som er parkert på våre områder til enhver tid, sier Vangstein, som opplyser at prognosene for resten av sommerperioden er gode.

