Mann i 20-årene siktet for drap og vold i Skien

Den siktede mannen ble pågrepet i Skien mandag kveld, opplyser politiet i Telemark i en pressemelding.

Han er siktet for å ha drept 37-årige Andre Vollen som ble funnet død i en leilighet i Odins gate i Skien lørdag kveld. Han er også siktet for en voldsepisode mot en mann i 50-årene som ble funnet med alvorlige hodeskader i en annen leilighet i samme gate fredag.

– Politiet mener det er sannsynlig at siktede har drept Andre Vollen og utøvd vold mot en mann i Odins gate 7. juli, men av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet nå gå nærmere inn på bakgrunnen for dette, sier politiadvokat Tine Henriksen i pressemeldingen.

Politiet opplyser at siktede ikke hadde bostedsadresse i samme gate som de to, men at siktede og avdøde kjente til hverandre fra tidligere.

Siktede vil bli avhørt i løpet av tirsdag, og han blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett onsdag. Advokat Espen Refstie er oppnevnt som siktedes forsvarer.