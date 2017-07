Gjenstander fjernet fra skipsvrak ved Narvik

Det er fjernet en rortelegraf og et talerør som var brukt i panserskipet, ifølge dykkere. Museumsleder ved Narviksenteret, Ulf Erik Torgersen, sier til avisa Fremover at det var nøyaktig dette de advarte mot da man valgte å ta bort fredningen av vraket i 2014.

Dykkeren Micke Tilja, som kunne avsløre at vraket var plyndret, sier nødrattet, rortelegrafen og talerørene var noen av de vakreste gjenstandene om bord.

Panserskipene Norge og Eidsvold lå i Narvik havn 9. april 1940. I sjøslaget da tyskerne invaderte ble begge skipene senket. I 1999 ble vrakene midlertidig fredet, på grunn av at det ble stjålet gjenstander fra vrakene. Det var en forbudssone for dykking 100 meter fra vrakene. Men i oktober 2014 ble den midlertidige fredningen opphevet.

Museumsleder Torgersen sier til avisen at de gjennom årene har opplevd massive tyverier fra skipene, mest utsatt har panserskipet Norge vært.

– Vi gjør nå et nytt initiativ for å få vernesone og et dykkerforbud i tilknytning til vrakene, sier Torgersen.

