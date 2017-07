24-åring varetektsfengslet i fire uker for skytingen på Blå

24-åringen ilegges også brev- og besøksforbud, slik politiet ba om, opplyser politiadvokat Andreas Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

Ettersom 24-åringen samtykket til fengsling med de vilkårene politiet forslo, ble saken avgjort med kontorforretning. Det innebærer at den siktede ikke møter i retten. Dommeren avgjør i stedet spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken.

24-åringens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, har tidligere sagt at hans klient erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk. Han har forklart at han skjøt spontant – men ikke for å drepe. Siktede sier han avfyrte skuddene fordi han ikke fikk komme inn på utestedet natt til søndag.

Ingen av personene som ble skutt, er alvorlig skadd.

Mannen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile. Senest i 2016 ble han dømt til 33 dager i fengsel for blant annet å ha truet en fengselsbetjent.

Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.

Han var 15 år da han begikk de første straffbare handlingene, men sakene ble henlagt på grunn av hans unge alder.

