Pågrepet og mistenkt for ruskjøring etter ulykke ved Follotunnelen

En kvinne ble brakt til sykehuset Østfold med alvorlige skader, mens to andre ble kjørt til legevakta. Ytterligere to personer tok seg til legevakt på egen hånd for sjekk.

Ulykken skjedde like etter klokken 13 mandag mellom Sonsveien og Follotunnelen. E6 Sonsveikrysset i retning Oslo ble stengt som følge av ulykken, men var åpnet igjen i 16-tiden.

Tre av de involverte bilene har store materielle skader, mens den fjerde har kun et knust speil, opplyser operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo-politiet til NTB.

Ulykken skjedde da en bil kom bakfra i høy hastighet. Den traff minst tre andre biler før den stanset, opplyser operasjonsleder Pål-Andre Thorsby i Øst politidistrikt til TV 2.

Føreren, en 30 år gammel mann, kjørte uten førerkort, opplyser politiet. Han ble pågrepet etter ulykken.

– Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og er formelt pågrepet og siktet for flere brudd på veitrafikkloven, sier Thorsby.

(©NTB)