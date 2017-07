Opptur på Oslo Børs

DNB toppet listen over de mest omsatte aksjene, til tross for en nedgang på 0,63 prosent. Nestemann på lista var Marine Harvest som gikk opp 0,79 prosent.

Blant de øvrige mest omsatte selskapene på hovedindeksen gikk Statoil opp 1,03 prosent. Orkla steg med 2,02 prosent, og Norsk Hydro steg 1,40 prosent etter at det ble kjent at Norsk Hydro kjøper Orklas eierandel på 50 prosent i aluminiumsselskapet Sapa for 27 milliarder kroner.

Vinneren på børsen var Next Biometrics Group, som steg med 10,98 prosent.

De toneangivende børsene i Europa var også preget av opptur mandag. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,61 prosent. FTSE 100 i London steg med 0,39 prosent, mens CAC 40 steg med 0,59 prosent.

Oljeprisen har gått ned. Ved børsslutt mandag ble et fat nordsjøolje omsatt for 46,65 dollar fatet. Det er en nedgang på 0,30 prosent.

