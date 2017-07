Mann stanset i tollen med 45 kilo frukttobakk

– Vi har nok hatt i underkant av 20 saker med frukttobakk, men ikke så mye som dette. Dette er det største beslaget vi har hatt her på lufthavnen de siste ti årene, sier kontorsjef Tor Gjermund Fredriksen hos Tollvesenet til Romerikes Blad.

Mannen ble stoppet i en ordinær kontroll i passasjerterminalen etter å ha gått på grønn sone. Han skal ha forklart at han hadde vært i Sudan og hadde kjøpt med seg frukttobakken under et stopp i Dubai.

– 45 kilo frukttobakk tar litt plass, så han hadde med seg både koffert, ryggsekk og bag. I utgangspunktet var det dette som var mistenkelig, sier Fredriksen.

