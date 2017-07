Mann med alvorlige stikkskader etter voldsepisode i Oslo

– Det har vært en hendelse i en leilighet som var starten på en trolig knivstikking, sier operasjonsleder Finn Belle i Oslo politidistrikt til NTB.

Belle påpeker at mannen har stikkskader, men kan ikke med sikkerhet si hvilket våpen som har blitt brukt.

–Mannen er bevisst, men alvorlig skadd. Han vil trolig være i stand til å bli avhørt i løpet av formiddagen, fortsetter operasjonslederen.

Han sier videre at de to mennene kjenner hverandre og at begge også er kjenninger av politiet. Ifølge VG har den pågrepne vært siktet i flere narkotikasaker de siste årene.

Politiet rykket ut etter at de klokken 1.10 fikk melding om en alvorlig skadd person ute på Løvenskiolds gate på Frogner.

