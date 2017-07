Mann dømt etter å ha stukket av med moren fra sykehjem i Tromsø

Hendelsen skjedde i Tromsø da mannen hentet sin 90 år gamle mor fra et sykehjem i Tromsø, fordi han mente at hun ikke hadde det bra der, melder NRK.

Mannen varslet ikke enhetslederen ved sykehjemmet. Kort tid etter ble politiet varslet om at kvinnen var borte. De kjørte etter mannen, som nektet å stanse – selv da politiet la ut spikermatte i veien.

Et felt over Tromsøbrua ble også stengt i et forsøk på å stanse mannen, men han svingte ut i motgående kjørefelt for å komme forbi køen. Først da mannen kjørte inn i et boligfelt, klarte politiet å stanse ham. Politibetjentene knuste ruta på bilen for å få kontroll på mannen. Han svingte unna samtidig som han rygget, og kjørte dermed over begge beina til en av betjentene.

Mannen er i Nord-Troms tingrett dømt til 50 dagers fengsel for brudd på veitrafikkloven og er fratatt førerkortet i 15 måneder. Han nekter straffskyld og mener han skulle fått kjøre sin egen mor hjem uten politiets innblanding. Han mente moren hadde det svært dårlig på sykehjemmet, og at hun ble tvunget til å være der mot sin egen vilje.

