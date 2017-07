Mann alvorlig skadd trolig i knivstikking i Oslo

Politiet tror det dreier seg om en knivstikking, men har foreløpig ikke fått klarlagt hendelsesforløpet.

– En mann er alvorlig skadd etter en hendelse, men vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd, sa operasjonsleder Finn Belle i Oslo politidistrikt til NTB klokken 1.30.

Til NRK sier Belle at episoden skjedde inne i en leilighet og at de tror det dreier seg om en knivstikking. Men han understreker at hendelsesforløpet fortsatt er uklart.

Politiet rykket ut etter at de klokken 1.10 fikk melding om en alvorlig skadd person ute på Løvenskiolds gate på Frogner.

– Vi har pågrepet en person som er mistenkt for gjerningen, sier Belle. Ifølge VG er den pågrepne tidligere kjent for politiet og har vært siktet i flere narkotikasaker de siste årene.

(©NTB)