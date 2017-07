Hydro overtar Sapa

– Hydro bekrefter nå sin posisjon som verdens ledende, integrerte aluminiumsselskap. Med sterke produksjonsenheter og kompetanse fra gruvevirksomhet til sluttprodukter, styrker denne avtalen vår strategiske retning, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Partene er enige om en kjøpesum som verdsetter Sapa til 27 milliarder kroner.

– Etter mer enn tre års vellykket samarbeid er det nå et naturlig tidspunkt for Orkla å overlate eierskapet til Hydro. Etableringen av Sapa har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling. For Orkla er salget en naturlig konsekvens av vår strategi om å bli et rendyrket merkevareselskap, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Siden etableringen av Sapa i 2013 har selskapet mer enn tredoblet resultatet og blitt et verdensledende selskap innen bearbeidede aluminiumsprofiler. Samarbeidet som ble inngått mellom Sapa, Orkla og Hydro, inneholdt bestemmelser om felles eierskap i minst tre år.

Orklas salg av Sapa til Hydro er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene i blant annet EU, Kina, Brasil, Canada og Tyrkia. Orkla regner med at dette vil være på plass i løpet av året.

(©NTB)