Død person hentet ut fra Muldalsfossen

Redningsmannskaper hentet mandag ettermiddag ut en død person fra kulpen under Muldalsfossen.

– SeaKing har vært der og heiste opp og transportert bort den avdøde, forteller Per Åge Ferstad, operasjonsleder i Sunnmøre politidistrikt til NTB.

Personen er ikke identifisert, men politiet mener det er den tyske turisten i 60-årene som falt i fossen søndag. Det er ikke meldt om noen andre savnede i området, sier Ferstad.

Politiet fikk melding om fallet søndag klokken 16.31. Mannen skal ha sklidd utfor stien like ved en bro ved toppen av vannfallet. Han gikk med et turfølge. Etter at han skled, forsvant han ut av syne bare noen få meter fra fossen. Mandag ble det funnet en død person etter at letemannskaper tok seg ned i kulpen under fossen.

Muldalsfossen, som ligger ved Tafjorden i Norddal kommune, er en av de høyeste fossene på Sunnmøre. Fossen utgjør siste del av Muldalselva før den ender i Tafjorden.

