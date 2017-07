Død person funnet i Muldalsfossen

«Letemannskaper har tatt seg ned til kulpen under fossen og melder om funn av død person», skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Mandag formiddag ble to personer fra en alpin redningsgruppe firt ned mot bunnen av Muldalsfossen for å søke etter en tysk mann i 60-årene. Mannen skal ha falt ut i Muldalsfossen da han var på tur i området søndag ettermiddag.

Kulpen har en omkrets på rundt ti meter, har varierende dybde og er rundt 190 meter under fallpunktet, opplyser politiet til Sunnmørsposten.

Politiet fikk melding om fallet søndag klokken 16.31. Mannen skal ha sklidd utfor stien like ved en bro ved toppen av vannfallet. Han gikk med et turfølge. Etter at han skled, forsvant han ut av syne bare noen få meter fra fossen.

Søndag deltok både et Sea King redningshelikopter og en alpin redningsgruppe i søket etter mannen, men natt til mandag måtte de avslutte søket på grunn av de vanskelige forholdene.

Muldalsfossen, som ligger ved Tafjorden i Norddal kommune, er en av de høyeste fossene på Sunnmøre. Fossen utgjør siste del av Muldalselva før den ender i Tafjorden.

