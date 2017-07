24-årig mann siktet for drapsforsøk etter skyteepisode i Oslo

– Det er en person som er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er i dialog med sin forsvarer, og vi håper å komme i gang med avhør så raskt som mulig, sier sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo, Grete Lien Metlid, til NTB. Mannens advokat er Tor Even Gjendem.

Siktede er en 24 år gammel mann fra Oslo. Han settes ikke i sammenheng med andre miljøer, men er kjent for politiet fra før. 24-åringen vil fremstilles for fengsling tidligst mandag eller tirsdag, opplyser Metlid.

I en pressemelding søndag kveld opplyste politiet at foranledningen til hendelsen så ut til å være at den antatte gjerningsmannen ble bedt om å forlate utestedet. Metlid bekrefter at de etterforsker en hendelse kort tid før skuddene ble avfyrt.

– Vi kommer tilbake til hendelsen, men vil avhøre den pågrepne samt flere vitner. Vi har ikke noen opplysninger som tyder på at det var en annen relasjon mellom gjerningsmannen og de skadde enn at det var en hendelse kort tid i forkant, sier hun.

Beslagla våpen

Mannen ble pågrepet på vei bort fra utestedet og politiet beslagla et våpen. Foreløpig har ikke politiet noen opplysninger om hvorfor 24-åringen hadde et våpen. Ifølge VG er det snakk om en pistol.

– Vi vet enda ikke hvor våpenet kommer fra, men det er en sentral del av etterforskningen, sier Metlid.

Hun bekrefter samtidig at det ikke er snakk om kritiske eller veldig alvorlige skader for verken de to dørvaktene, den ansatte eller gjesten ved Blå som ble truffet av skuddene.

I tillegg til disse forteller hun at politiet også har vært i kontakt med to kvinner som kan ha fått lettere skader av kulene som har sprettet tilbake.

Opptil åtte skudd

De første meldingene gikk ut på at skytingen skjedde inne på Blå. Senere ble det bekreftet at episoden skjedde utendørs, i mellomgangen mellom Blå og Ingensteds.

Innsatsleder Hanne Nordve sier til Aftenposten at det at det ble avfyrt flere skudd i inngangspartiet.

Politiet kom imidlertid raskt til stedet ettersom de befant seg i nærheten i forbindelse med en trusselsak da meldingene om skuddene kom.

Politiet la ut den første meldingen om skytingen på Twitter klokken 2.30 natt til søndag.

Hiphop-opptreden

Konsert- og skjenkestedet i Brenneriveien åpnet i 1998 og ligger i et gammelt industrilokale, tvers over elven i den nedre delen av Grünerløkka.

Lørdag kveld spilte den amerikanske hipp-hop-artisten Kool G Rap på Blå. Det var hans første opptreden i Norge noensinne. Konserten var en del av arrangementet Club Juicy, med DJ-ene Chris Stallion og Patski Love.