Makrellboom langs norskekysten

Når bestanden øker, vil også beiteområdet utvide seg. Forskere følger utviklingen nøye og forsøker å finne svar på hva utviklingen vil bety for andre arter, ifølge NRK.

–Makrellen har hatt en utrolig utvikling de siste ti årene. Bestanden er mer enn doblet fra om lag to millioner tonn til langt over fire millioner tonn. Beiteområdet er blitt tre-fire ganger så stort, sier bestandsansvarlig for makrell Leif Nøttestad i Havforskningsinstituttet til kanalen.

Nøttestad er for tiden på tokt sammen med et internasjonalt forskerteam ombord på fem skip fra Norge, Island, Grønland og Færøyene. Målet er å anslå størrelsen på bestandene, sånn at havforskerne kan gi råd om hvor mye det er bærekraftig å fiske.

Det er stor konkurranse om føden i havet og når det er såpass mye makrell kan de true andre arter.

– For yngel er makrellen en fiende. For sild er makrellen en konkurrent, men makrellen er kjempebra for hval, torsk, sei og delfin, som spiser den. Makrellen er midt i næringskjeden og er veldig viktig for økosystemet, sier Nøttestad.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier at det kan være ulemper ved å få en så stor vekst hos en spesifikk art, men han er glad for at makrellbestanden er blitt så stor som den er blitt.

– Det er en fisk som gir penger i kassen til våre fiskere og industrien på land. Vi håper og tror det skal være en stor bestand i framtiden også. Det har stor betydning for mange, sier han.

(©NTB)