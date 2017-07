Færre offentlig ansatte blant Ap-kandidatene

De to største partiene har flest kandidater fra denne sektoren ved høstens stortingsvalg, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå, som har sett på partienes listekandidater sett opp mot sysselsetting og næring.

På Høyres lister er 33 prosent ansatt i offentlig sektor og forsvaret, en økning på 3 prosentpoeng fra forrige valg. Ap ligger på 32 prosent, en nedgang på 10 prosentpoeng.

-Viktig å forstå næringslivet

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er opptatt av at stortingsrepresentantene forstår næringslivets behov.

– Jobbskapningen skjer i bedriftene, men politikerne må legge til rette for at det kan skje. Da er det naturligvis nyttig med en bakgrunn fra næringslivet, men det er også mulig å tilegne seg kunnskap om alle våre flotte bedrifter, og hva de trenger for å lykkes, sier hun.

Hun påpeker at privat sektor finansierer store deler av velferden som nordmenn nyter godt av.

– Det viktigste er ikke hvor og hva representantene kommer fra, men hva de gjør når de har kommet inn, sier hun.

Blant stortingspartiene er det en økning blant listekandidater fra varehandel, samferdsel og finans for Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Bønder hos Sp, lærere hos SV

Senterpartiet skiller seg ut fra de andre partiene ved å hente 12 prosent av sine kandidater fra jordbruk eller skogbruk.

Fremskrittspartiet har høyre andel enn andre partier fra sekundærnæringer, som industrien og andre råvarebearbeidende næringer. Partiet har også relativt flere kandidater med bakgrunn fra yrkesgruppen som omfatter varehandel, hotell- og restaurant og forretningsmessig tjenester.

Fra Arbeiderpartiet er det derimot få bønder og industriarbeidere som stiller til stortingsvalg, ifølge oversikten, med en andel på henholdsvis 1,1 prosent og 4,6 prosent.

Det later til å være ganske få med lærerbakgrunn på Høyre og Frps lister, henholdsvis 4,6 og 6 prosent. Derimot finner man flere hos SV, som har 23 prosent av sine listekandidater fra undervisningssektoren.

(©NTB)