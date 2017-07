Én person innlagt på sykehus med hjernehinnebetennelse i Oslo

Personen som er smittet er i voksen alder og skal allerede være på bedringens vei, melder VG.

Assisterende kommuneoverlege Karoline Harding i Oslo kommune opplyser at de ikke kjenner til at flere er blitt syke.

Hun sier det er viktig at alle som har vært i nær kontakt med personen får forebyggende antibiotikabehandling og tilbud om vaksinasjon. Elever fra til sammen tre skoleklasser på Korsvoll og Furuset sommerskole i Oslo skal ha vært i kontakt med personen, og Harding forteller at de har oversikt over hvem det gjelder.

– Vi jobber med å ringe for å forsikre oss om at alle har mottatt informasjonen, opplyser hun til avisa.

