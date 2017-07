Reisningen av Trollpikken går etter planen

Arbeidene med å gjenreise den berømte steinformasjonen i Eigersund startet fredag klokken 7.30. Planen var å være ferdig med arbeidet til lunsjtider fredag, men ting har tatt noe lengre tid enn planlagt.

Selve arbeidet har gått etter planen, men entreprenøren tar seg god tid for å være trygg på at ingenting går galt.

– Det er Murphys lov som gjelder. Vi må bruke tid, selv om det er mye presse, forventninger og spenning knyttet til dette, sier Sverre Garpestad, entreprenør i Bertelsen og Garpestad, til NRK.

I rett posisjon

Ved 13-tiden var Trollpikken omtrent i rett posisjon. Kun finjustering gjensto før den tolv tonn tunge steinen kunne festes til fjellet. Jernkiler skal festes i steinen, disse plasseres i hull som er boret i fjellet – før lim og sement skal sørge for at alt holder seg på plass.

Deretter må steinformasjonen få stå i fred for å få festet seg skikkelig. Dermed må publikum vente en ukes tid før de igjen kan bestige den etter hvert så kjente Trollpikken, som kun lokalbefolkningen som kjente til for få uker siden.

Trollpikken ligger mellom Kjervall og Veshovda i Eigersund kommune. Stedet er 20–25 minutters gange fra vei. Håpet har vært at den skal ha potensial til å bli en attraksjon på høyde med Preikestolen og Trolltunga.

Imponert

24. juni oppdaget turgåere at landemerket var knekt. Det ble funnet borehull i steinen, og alt tyder på at det dreier seg om hærverk. Politiet opplyser til NTB at de ikke er noe nærmere svaret på hvem som står bak hærverket. En person er mistenkt i saken, men det er ikke tatt ut noen siktelse.

I etterkant ble det startet en innsamlingsaksjon for å finansiere reparasjonen. Så langt er det samlet inn 225.000 kroner.

Ifølge NTBs fotograf på stedet har folk strømmet til for å se Trollpikken reise seg fredag. Flere titalls personer tok turen for å følge arbeidet, deriblant reiselivsdirektør i regionen, Elisabeth Saupstad.

Til NRK sier hun at hun er imponert over arbeidet som er gjort.

– Det er imponerende å se at de nå klarer å løfte den opp. Dugnadsånden er fantastisk, vi hadde aldri fått til dette uten de lokale kreftene. De har jobbet døgnet rundt, sier hun.

