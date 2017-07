Momsregning kan sende «Børning 3" ut av landet

Momsstriden har vart i nesten tre år, men Finansdepartementet har opprettholdt skatteetatens vedtak. Dermed sitter Filmkameratene og produsent John M. Jacobsen igjen med en regning på nesten én million kroner, skriver Klassekampen.

– Det har vært moro å lage disse filmene, men de har ikke vært noen gullgruve for oss, for å si det mildt, sier Jacobsen. Det legges allerede planer for «Børning 3", som kan få tysk medprodusent. Da kan bilene i filmen ende med tyske skilter.

– Det kan hende vi legger hele greia til Tyskland, sier Jacobsen.

Filmselskapets problem er at biler ikke er omfattet av hovedregelen om momsfradrag for varer og tjenester som brukes i virksomheten. Ettersom bilene ble brukt som rekvisitter i filmen, ikke til transport, søkte produsentene om å få trekke fra momsen, men uten hell. Jacobsen sier han skulle ønske Kulturdepartementet gikk inn for å gi «Børning»-bilene fritak. Departementet svarer at reglene ikke åpner for dette.

«Fradragsretten for moms gjelder ikke anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy til tross for at bilene kun ble brukt som rekvisitter», skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i en epost.

(©NTB)