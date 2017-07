Togavsporing stanset Sørlandsbanen

Sørlandsbanen ble stengt mellom Mjøndalen og Vestfossen en kort periode tidlig torsdag ettermiddag.

Like før klokka 15.30 opplyser Bane Nor at togene igjen kan kjøre gjennom Hokksund stasjon. Lokaltrafikken i Kongsberg ble satt i gang igjen, men det kan bli noen forsinkelser.

